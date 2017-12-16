اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العراق يعلن عن خطط لبناء منظومة خطوط أنابيب لنقل المشتقات النفطية بغداد – سبأ :

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم السبت عن خطط لبلاده لبناء منظومة خطوط أنابيب لنقل المشتقات النفطية لكافة أنحاء البلاد والدول المجاورة .



وقال اللعيبي في بيان له اليوم أنه وجه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشئون الاستخراج من أجل وضع دراسة متكاملة لهذا المشروع الذي يربط المحافظات والمدن العراقية بمنظومة متكاملة من خطوط نقل المشتقات النفطية.



واضاف ان ان اللجنة ستقدم التوصيات والمقترحات نهاية الشهر الجاري بهدف الإسراع والمباشرة بوضع خارطة الطريق المناسبة لتنفيذ هذا المشروع.



واوضح أن العراق يحتاج بشكل كبير إلى منظومة أنابيب متكاملة لنقل المشتقات النفطية، فضلاً عن وجود خزانات ومحطات ضخ في المدن الرئيسة تغطي احتياجات البلاد.



ولفت اللعيبي إلى أن بلاده بصدد إنشاء عدد من خطوط الأنابيب تنقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى الدول المجاورة.



تجدر الإشارة إلى خط أنابيب النفط الخام الوحيد العامل حالياً في العراق والذي يصل إقليم كردستان شمال البلاد مع سواحل تركيا المتوسطية، وتم إغلاق أو تدمير باقي شبكة الأنابيب الكبيرة التي كان يملكها العراق كثاني أكبر منتج نفطي في منظمة الدول المصدرة للبترول، وذلك جراء الحروب والأزمات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الـ35 الماضية.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ