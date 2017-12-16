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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:11:01م
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التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء، الكتلة البرلمانية لمحافظة إب بحضور المحافظ عبدالواحد صلاح وعضو المكتب السياسي لأنصار الله حسين العزي.
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.
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جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
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  اقتصاد
بريطانيا والصين تتعهدان بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بينهما
[16/ديسمبر/2017]
بكين -سبأ :
تعهدت بريطانيا والصين بمواصلة تعزيز التعاون بينهما بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم عقب محادثات في بكين بين وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ومسؤولين صينيين أن البلدين سيشكلان مجموعة جديدة مشتركة من الخبراء لتبادل الآراء فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصاد الكلي.

وعارض البلدان الحماية التجارية وأكدا دعمهما لمنظمة التجارة العالمية بوصفها دعامة أساسية للنظام التجاري العالمي.

وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على إطلاق مجموعة عمل ودراسة جدوى للربط بين سوقي السندات في بريطانيا والصين وذلك إلى جانب تسريع الاستعدادات النهائية ومراجعة الجدول الزمني لإطلاق برنامج للربط بين بورصتي لندن وشنغهاي.

سبأ
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