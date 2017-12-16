اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بريطانيا والصين تتعهدان بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بينهما بكين -سبأ :

تعهدت بريطانيا والصين بمواصلة تعزيز التعاون بينهما بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية.



وقالت الحكومة البريطانية في بيان اليوم عقب محادثات في بكين بين وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ومسؤولين صينيين أن البلدين سيشكلان مجموعة جديدة مشتركة من الخبراء لتبادل الآراء فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصاد الكلي.



وعارض البلدان الحماية التجارية وأكدا دعمهما لمنظمة التجارة العالمية بوصفها دعامة أساسية للنظام التجاري العالمي.



وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على إطلاق مجموعة عمل ودراسة جدوى للربط بين سوقي السندات في بريطانيا والصين وذلك إلى جانب تسريع الاستعدادات النهائية ومراجعة الجدول الزمني لإطلاق برنامج للربط بين بورصتي لندن وشنغهاي.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ