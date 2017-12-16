محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة التخطيط يطلع على مشروع إجنايت فيلج بمديرية بني سعد بالمحويت المحويت-سبأ:

اطلع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز على مستوى تنفيذ مشروع إجنايت فيلج بجمعة سارع مديرية بني سعد بالمحويت والذي ينفذ بتمويل منظمة سبارك الهولندية، بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة .



واستمع الوكيل عبدالعزيز من القائم بمهام المدير الإقليمي للمنظمة هيثم الدميني ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة إلهام النزيلي وممثل الإتحاد التعاوني المهندس أحمد عبدالملك إلى شرح حول المشروع الذي يستهدف توفير سبل المعيشة لـ ٣٠ أسرة من الفئات المعدمة وإقامة ١٠ بيوت زراعية محمية من الحجم المتوسط وفقاسات وحضانات للدجاج البلدي.



وأشارا إلى أن المشروع يشتمل على تأهيل بئر سطحية في الوادي وإيصال مياه الشرب إلى موقع سكن الأسر الفقيرة وشبكة ري حديثة في المزارع المحمية وتدريب المستهدفين على كيفية استخدام هذه المعدات بما يضمن استمراريتها .



ولفتا إلى أن المنظمة نفذت منظومة طاقة شمسية لتشغيل مضخة البئر والفقاسات والحضانات ووفرت البذور ومستلزمات عمل المشروع.



وقد عبر وكيل وزارة التخطيط عن تقديره لمستوى التنفيذ وآلية إختيار المنطقة والفئات المستهدفة الأكثر فقراً في المجتمع .. داعيا إلى تعزيز دور المنظمة في تنفيذ مزيد من المشاريع والأنشطة التنموية .



فيما عبر المواطنون عن إرتياحهم لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم المواطن .. مشيرين إلى أهمية مواكبة هذه المشاريع بمكافحة الآفات الزراعية وخاصة الذبابة البيضاء التي تتسبب في إتلاف المزروعات.



رافقه خلال الزيارة مدير إدارة التعاون الدولي بالمنظمة إسماعيل عبدالماجد وعضو محلي المديرية محمد الناخوذة.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ