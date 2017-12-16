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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:05:39م
الرئيس الصماد يلتقي الكتلة البرلمانية لمحافظة إب
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء، الكتلة البرلمانية لمحافظة إب بحضور المحافظ عبدالواحد صلاح وعضو المكتب السياسي لأنصار الله حسين العزي.
الاحتلال الاسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi enemy’s aircrafts launch two raids on Serwah
[16/ديسمبر/2017]
A security official told Saba that the aggressive raids targeted houses and farms of citizens in Habab Valley in Serwah districts and caused big damages.
BA
Saba
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