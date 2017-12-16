محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة جماهيرية حاشد بالبيضاء تضامنا مع القدس



شهدت محافظة البيضاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشده تضامنا مع القدس الشريف واستنكارا للقرار الامريكي بشأن اعتماد القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني .





ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مدينة البيضاء لافتتات تؤكدا الرفض القاطع للقرار الامريكي والتضامن مع الشعب الفلسطيني المجاهد ضد الكيان الصهيوني .



وفي المسيرة اكد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري تضامن الشعب اليمني مع فلسطين ورفض القرار الامريكي، مشيرا إلى المؤامرات التي تحاك ضد العالم الاسلامي والعربي بتواطىء الانظمة العربية التي تشن عدوان بربري على الشعب اليمني وفي ليبيا والعراق وسوريا والسعي لتركيع تطلعات الشعب العربي وحقه في العيش بسلام .



كما أكد أن كافة المكونات الشعبية والرسمية ترفض رفضا قاطعا الاعتراف بالكيان الصهيوني والقرار الامريكي وعدم السماح بتدنيس القدس الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في الوقت الذي تقوم انظمة عربية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني .



وأشاد محافظ البيضاء بالمواقف التي يقدمها ابناء المحافظة في مختلف المنعطفات التاريخية والذود على حماية الوطن وأمنه واستقراره وحماية وحدته الوطنية .



وثمن الانتصارات التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف.. مؤكدا ان الشعب اليمني سيواصل الصمود في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادة اراضيه .



كما القيت في المسيرة التي شارك فيها وكلاء المحافظة عبدالله الجمالي ومحمد الوحيشي كلمات من الشيخ محمد الحبابي والعلامة محمد السقاف والشيخ خالد الريامي اشارت في مجملها إلى اهمية وحدة الصف الوطني والتنديد بأية محاولات لإثارة الفتنة.



ودعت الكلمات الشعب اليمني الى التلاحم والتكاتف لمواجهة العدوان السعودي الغاشم ومرتزقته، مشيدين بالانجازات والانتصارات التي حققها ابطال الجيش والامن واللجان الشعبية في مواجهة العدوان في مختلف جبهات الشرف وما وراء الحدود .



واستنكر المتحدثون القرار الامريكي المستفز لاعتماد القدس عاصمة للصهاينه وذلك في تحدي سافر لمشاعر العرب والمسلمين وسعي لطمس الهوية العربية في القدس التي تعتبر القضية الاولى والتي تستوجب النصرة والدعم من كافة الشعوب العربية والإسلامية .



فيما اعتبر بيان صادر عن المسيرة الجماهيري ان القضية الفلسطينية هي القضية الاولى والمصيرية للشعب اليمني والتمسك على الموقف الثابت في دعم حركات المقاومة المواجهة للاحتلال الصهيوني الغاصب .



وأكد اهمية وحدة الصف الوطني لأبناء الشعب اليمني وتماسك الجبهة الداخلية وذلك باعتبارها اولوية وواجب وطني ، وكذا الوقوف ضد اي فتنة او عمل او نشاط من اي شخص او جماعة او مكون يستهدف وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية .



وأشار البيان إلى أهمية استمرار دعم كافة الجبهات المواجهة للعدوان بالمال والرجال والقوافل الغذائية، مشددا على اهمية تعزيز التعاون بين كل المكونات والقوى السياسية الوطنية وأجهزة الدولة العسكرية والأمنية والجهات الرسمية واللجان الشعبية وذلك من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في كل مناطق المحافظة .



وطالب البيان الدولة والحكومة والمجلس السياسي الاعلى للقيام بمهامها وواجباتها ومسؤولياتها في ارساء دعائم الامن والعدل والمساواة وحماية حقوق المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة .

سبأ [16/ديسمبر/2017] البيضاء - سبأ:شهدت محافظة البيضاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشده تضامنا مع القدس الشريف واستنكارا للقرار الامريكي بشأن اعتماد القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني .سبأ