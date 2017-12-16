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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:11:01م
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  عربي ودولي
اصابة نحو 11 شخصا اثرانفجار غاز بمحطة وقود في باكستان
[16/ديسمبر/2017]
بيشاور -سبأ :
أصيب نحو 11 شخصا اليوم إثر انفجار غاز بمحطة وقود على طريق "شارسادا" في

مدينة بيشاور الباكستانية.

وذكر مسؤولو الشرطة والإنقاذ أن شاحنة صغيرة طراز "سوزوكي"، تقل 11 شخصا،

انفجرت في أثناء تزويدها بغاز طبيعي مضغوط في محطة الوقود.

وأضاف المسؤولون أن عمال الإنقاذ قدموا الإسعافات الأولية لسبعة من المصابين في

الموقع ، بينما تم نقل أربعة إلى المستشفى، لتلقي المزيد من العلاج.

وكانت الشاحنة تقل اسطوانة غاز مضغوط محلية الصنع، لم تقاوم ضغط الغاز خلال

عملية شحنها، مما أدى إلى تسرب الغاز وانفجارها.

سبأ
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