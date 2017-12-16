محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقرار مادتي الصراع العربي الإسرائيلي والثقافة الوطنية بمناهج التعليم الفني صنعاء-سبأ:

أقرت اللجنة العليا للمناهج بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي، اعتماد مادتي الصراع العربي الإسرائيلي والثقافة الوطنية ضمن المناهج الدراسية للمعاهد الفنية والمهنية.



وفي الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل الدكتور عبدالحميد داود ووكيل قطاع المشاريع الدكتور منير القاضي، وجه نائب وزير التعليم الفني بتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المادتين خلال ستة أشهر وتحديد المرحلة والفصل الدراسي الذي ستدرس فيه كل مادة.



وأكد الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة المساعدين لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي وقطاع المشاريع نجيب الحميري، وقطاع سوق العمل المهندس علي زهرة وقطاع المناهج الدكتور عبدالسلام الزبيدي ومدراء العموم بالوزارة، ضرورة إعداد كوادر تدريسية متخصصة في هاتين المادتين وتجهيز الكتب الخاصة بهما والتي ستكون ضمن الخطة الدراسية للمعاهد الفنية والمهنية.



سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ