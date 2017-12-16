عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع ثلاثة اشخاص اثر زلزال ضرب جزيرة جاوة الاندونيسية جاكرتا-سبأ:

لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم فيما لحقت أضرار بمئات المباني جراء زلزال ضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا بقوة 6.5 درجة الليلة الماضية .



وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا اليوم إن الزلزال أدى إلى إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) في جنوب جاوة مما دفع الآلاف لإخلاء بعض المناطق الساحلية لكن لم يتم رصد حدوث تسونامي.



وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب سبعة وتضررت مئات المباني ومنها مدارس ومستشفيات ومبان حكومية في غرب ووسط جاوة.



وأضاف أن عشرات المرضى تعين إجلاؤهم من مستشفى في بانيوماس إلى ملاجئ مؤقتة.



وهز الزلزال المباني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لعدة ثوان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان بعض المباني السكنية المرتفعة في وسط جاكرتا فروا بسرعة من شققهم.



وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء في إندونيسيا إن هزة قوتها 5.7 درجة وقعت أيضا جنوبي جاوة الغربية في وقت مبكر من صباح اليوم لكنها أشارت إلى أن تلك الهزة لم تنطو على خطر تسونامي.



ويقيم في جزيرة جاوة أكثر من نصف سكان إندونيسيا البالغ عددهم إجمالا 250 مليون نسمة.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ