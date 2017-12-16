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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:11:01م
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  محلي
وزير الزراعة يطلع على سير الأداء في عدد من الإدارات
[16/ديسمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
اطلع وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن خلال زيارته اليوم لعدد من الإدارات والمكاتب والمرافق التابعة للوزارة، على سير العمل ومستوى تنفيذ المهام والأنشطة المختلفة.

واستمع الوزير غازي خلال الزيارة من الموظفين وكوادر الإدارات العامة بالوزارة، إلى الهموم والصعوبات التي تواجههم .. مؤكدا الحرص على معالجة كافة الصعوبات التي تواجه الموظفين لتخفيف معاناتهم وتمكينهم من أداء مهامهم وتعزيز دورهم لخدمة التنمية الزراعية.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وتكريس الجهود لتحقيق النتائج المرجوة وخدمة جوانب ومجالات الأمن الغذائي في البلاد .

وحث على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز العمل المؤسسي والاستشعار بالمسؤولية في تنفيذ المهام المناطة بتلك المرافق خدمة لأهداف وبرامج التنمية ومصلحة الوطن.

ووجه الوزير غازي بتشكيل فرق ميدانية للنزل الميداني لتقييم مستوى الأداء بمكاتب الوزارة ومرافقها والجهات التابعة لها في مختلف المديريات والمحافظات وبما يسهم في تنشيط وتفعيل تلك الجهات لتعزيز برامج وتدخلات توفير احتياجات ومتطلبات الأمن الغذائي خاصة في ظل الأوضاع واستمرار العدوان والحصار.

سبأ
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