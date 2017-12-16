عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم بيت لحم -سبأ:

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.



وذكرت مصادر فلسطينية ان المسيرة التي دعت لجنة التنسيق الفصائلي إليها انطلقت من أمام مقر الاتحاد النسائي في منطقة السينما وسط المدينة، مرورا بشارع القدس الخليل وصولا إلى المدخل الشمالي، قابلها جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.



وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال حاولت أن تعيق عمل الصحفيين من خلال الطلب منهم إشهار البطاقات الصحفية.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ