محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني يدشن الامتحانات النهائية لدور نوفمبر للمعاهد المهنية والتقنية







دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اليوم الامتحانات النظرية النهائية (دور نوفمبر) لطلاب المعاهد المهنية والتقنية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م.



واطلع الوزير النقيب ومعه نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي خلال التدشين بالمعهد اليمني الصيني بأمانة العاصمة على سير العملية الامتحانية ومستوى التجهيزات في القاعات الامتحانية بالمعهد.



واستمعا من الطلاب ومشرفي الامتحانات ومدير المعهد عبدالرحمن السنحاني إلى شرح حول الصعوبات التي يواجهها الطلاب أثناء الدراسة والامتحانات والترتيبات التي تم اتخاذها لضمان تنفيذ الامتحانات على الوجه الأكمل.



وثمن وزير التعليم الفني والتدريب الفني الجهود المبذولة في الإعداد والترتيب لتنفيذ الامتحانات التكميلية وإنجاحها بالصورة المطلوبة، رغم الصعوبات جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد أن تنفيذ الامتحانات يعكس حرص الوزارة على دعم كافة مؤسساتها التدريبية والمهنية من اجل استمرار العملية التعليمية.. متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح في إداء الامتحانات.



وكان مدير عام الامتحانات بالوزارة عادل الخالدي قد أوضح أن عدد المتقدمين للامتحانات التكميلية الف و 628 طالبا وطالبة، موزعين على أربعة مراكز إمتحانية في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة و ذمار وتعز.



حضر التدشين وكيل وزارة التعليم الفني المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي والوكيل المساعد لقطاع المشاريع نجيب الحميري.

سبأ [16/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:ـسبأ