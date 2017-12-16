محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يناقش مع وزير الزراعة سير العمل بالقطاع الزراعي







ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، سير العمل في قطاعات الوزارة، والصعوبات التي تواجهها والإحتياجات اللازمة للتغلب على التحديات في القطاع الزراعي.



واستعرض اللقاء ما أنجزته وزارة الزراعة من خطط وبرامج خلال العام الجاري وأهم الصعوبات القائمة والسبل الكفيلة بحلها، وذلك في إطار توجهات الدولة والحكومة للإهتمام بالقطاع الزراعي لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.



وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة والقطاعات الزراعية للعام 2018م والخطط والبرامج التطويرية المستقبلية للقطاع الزراعي، بما يسهم في توفير الأمن الغذائي خاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار الظالم.



وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في منطقة بيحان بشبوة وجهود أبناء المحافظة في التصدي لمؤامرات العدوان ومخططاته لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة وإثارة الفتنة بين أبنائها.



وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد ضرورة بذل المزيد من الجهود والعمل بوتيرة عالية لتحقيق نهضة زراعية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وانتهاج مسارات تتوافق مع حجم التحديات الراهنة.



وشدد على ضرورة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لمعالجة مشاكل المزارعين وتحسين مستوى الخدمات الزراعية والمائية المقدمة لهم.



وحث قيادة وزارة الزراعة والري على الإهتمام بمتطلبات المزارعين وتنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية في أوساطهم وتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بتوفير البذور المحسنة لتعزيز وتحسين الإنتاج الزراعي بمختلف المحافظات.



كما حث رئيس المجلس السياسي الأعلى، على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية المعنية لتنفيذ الأنشطة والبرامج الزراعية التي تساعد في تلبية إحتياجات المزارعين ومتطلباتهم وكذا البرامج المتصلة بتحسين الظروف المعيشية للأسر الزراعية في المحافظات.

سبأ [16/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ