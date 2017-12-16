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ندوة حقوقية حول حقوق الإنسان اليمني ليست مجرد رأي بصنعاء
[16/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت بصنعاء اليوم ندوة حقوقية بعنوان " حقوق الانسان اليمني ليست مجرد رأي"، نظمتها منظمة نساء للحقوق والتنمية تحت شعار" واقع الانسان اليمني مابين العدوان والحصار مأساة ومعاناة ".

تناولت الندوة التي عُقدت في إطار إشهار منظمة نساء للحقوق والتنمية وتدشين أنشطتها،  11 ورقة عمل استعرضت الأولى التى قدمها السفير عبد اللطيف الدريبي من وزارة الخارجية دور الوزارة في تعزيز حقوق الانسان والوقوف أمام انتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن العدوان.

فيما تطرقت الورقة الثانية التى قدمها علي جسار من مكتب رئاسة الجمهورية، إلى انتهاكات حقوق الانسان في اليمن جراء حصار دول تحالف العدوان, وركزت الورقة الثالثة التى قدمتها الدكتورة انتصار العطاب من مستشفى الثورة العام على الوضع الصحي القائم والصعوبات الصحية في أمانة العاصمة خلال فترة العدوان.

واستعرضت الورقة الرابعة التى قدمها عبد الاله الدريبي من وزارة العدل دور الوزارة في مواجهة العدوان وخسائر قطاع القضاء، جراء استهداف العدوان للمحاكم والقضاة, فيما أكدت الورقة الخامسة التى قدمها مطهر شرف الدين من وزارة العدل أهمية التوثيق القانوني لجرائم العدوان في حفظ حقوق الضحايا وضمان المسائلة الجنائية .

وأشارت الورقة السادسة للقاضي أحمد الكحلاني من مكتب النائب العام إلى حقوق الانسان بين خطر السياسة والعولمة, في حين تناولت الأوراق  السابعة والثامنة والتاسعة للمحامي وضاح المودع والدكتور علاء الضبيعي والدكتورة دلال الدريبي جريمة الصالة الكبرى ورأي الطب الشرعي فيها وكذا الصعوبات التى تواجه الطب الشرعي في ظل استمرار العدوان والحصار.

كما ركزت الورقة العاشرة للقاضي ماجد الانسي من وزارة العدل على آثار العدوان على اليمن في تضاعف معدلات الجريمة وتنوع أنماطها, وأكدت الورقة ال11  للعميد جمال النصيري   أهمية دور الأدلة الجنائية في ظل استمرار العدوان .

وكان المحامي العام الأول القاضي طه علي صالح أشار إلى تزامن الندوة مع الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي للحقوق الانسان ومرور ثلاث سنوات على العدوان السعودي الامريكي وحصاره الجائر اليمن وشعبه.     

 ودعا الامم المتحدة والمنظمات الدولية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والمساهمة في إيقاف العدوان ورفع الحصار .. مشيدا بصمود المرأة اليمنية ودورها في مواجهة العدوان .

فيما أكدت رئيسة منظمة نساء للحقوق والتنمية أمة الكريم الذارحي أهمية انعقاد ندوات ومؤتمرات لكشف جرائم العدوان وفضحه أمام الرأي العام.

واستعرضت الجرائم والإنتهاكات التى يرتكبها طيران العدوان بحق الشعب اليمني وتعمده في استهداف المدنيين والبنية التحتية.
سبأ
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