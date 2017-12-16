الفيفا يهدد باستبعاد إسبانيا من المونديال [16/ديسمبر/2017] زيوريخ - سبأ:

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إسبانيا باستبعادها من بطولة كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا، وفقًاً لتقارير صحفية إسبانية نشرت أمس الجمعة.



وأرجعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ذلك إلى الضغوط الحكومية للإطاحة بأنخل ماريا فيار من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد اتهامه في قضايا فساد خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى احتمالات تدخل الحكومة في عملية انتخاب رئيس جديد للاتحاد.



ويرفض "الفيفا" أي تدخل حكومي يقوض استقلالية الاتحاد المحلي، حيث يشكل ذلك انتهاكاً للنظام الأساسي للاتحاد الدولي.



ويتولى رئاسة الاتحاد الإسباني حالياً خوان لويس لاريا، وستلعب إسبانيا في المجموعة الثانية بالمونديال إلى جانب المغرب، والبرتغال، وإيران.

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