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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 02:31:11م
صاروخ باليستي قاهر M2  يدك مركز القيادة والسيطرة للجيش السعودي جنوب جيزان
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخ باليستي على مركز القيادة والسيطرة جنوب جيزان.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
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  رياضة
الفيفا يهدد باستبعاد إسبانيا من المونديال
[16/ديسمبر/2017] زيوريخ - سبأ:
هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إسبانيا باستبعادها من بطولة كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا، وفقًاً لتقارير صحفية إسبانية نشرت أمس الجمعة.

وأرجعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ذلك إلى الضغوط الحكومية للإطاحة بأنخل ماريا فيار من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد اتهامه في قضايا فساد خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى احتمالات تدخل الحكومة في عملية انتخاب رئيس جديد للاتحاد.

ويرفض "الفيفا" أي تدخل حكومي يقوض استقلالية الاتحاد المحلي، حيث يشكل ذلك انتهاكاً للنظام الأساسي للاتحاد الدولي.

ويتولى رئاسة الاتحاد الإسباني حالياً خوان لويس لاريا، وستلعب إسبانيا في المجموعة الثانية بالمونديال إلى جانب المغرب، والبرتغال، وإيران.
سبأ
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