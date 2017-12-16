دك مواقع العدو السعودي ومصرع عدد من جنوده ومرتزقته [16/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دكت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية مواقع و تحصينات العدو السعودي ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.



وأوضح مصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية الحجل بقطاع جيزان ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



كما استهدفت المدفعية تجمعات الجيش السعودي في موقعي الغاوية والكرس ومواقع آخرى للجنود السعوديين في الغاوية والبيت الأبيض وقصفت تجمعات في مدرسة المروة وموقع الفريضة، وتم قنص جنديين سعوديين في جبل قيس، وإعطاب آلية عسكرية في الرمضة.



وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة شرق منفذ الخضراء في نجران وتم استهداف تجمعات آخرى في التبة البيضاء، وموقع الطلعة، وتم قصف المرتزقة في تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء ،وقنص جنديين سعوديين في موقع الشرفة وجندي آخر في موقع الهجلة.



في عسير لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وجرح آخرون و إعطاب آلية لهم بعملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في مجازة بقطاع عسير ،فيما قصفت المدفعية تجمعات آخرى في رقابة الهنجر وملطة والربوعة.



وأشار المصدر إلى ان القوة الصاروخية أطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،واستهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات آخرى شمال الصحراء.



في مأرب نفذ أبطال الجيش واللجان عملية نوعية على مواقع المرتزقة في تباب القاضي بمنطقة صرواح، وعملية أخرى للجيش استهدفت مواقعهم في تبة المطار وتم قنص سبعة مرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها.



كما أطلقت صاروخية الجيش واللجان صاروخ غراد على تجمعات المرتزقة أمام جبل بحرة بالنجد، فيما استهدفت المدفعية مواقعهم في بوابة نملة بحريب نهم والتباب السود بوادي الضيق بالمخدرة.



وحسب المصدر قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في الحريقية بمديرية ذباب في تعز واستهدفت تجمعات آخرى شرق معسكر الإمام بالمديرية نفسها، وتم قنص مرتزقين في موزع و الوازعية، وإفشال محاولة تسلل للمرتزقة على منطقة الحوش بمديرية الضباب.



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في السفينة والعقران في نهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ،ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم و جرح آخرون بعملية إغارة على مواقعهم في منطقة الأجردي بالزاهر في البيضاء.



في الجوف قتل و جرح عدد من المرتزقة بعملية هجومية على مواقعهم في تبة القناصين بمديرية الغيل، وتم تدمير مرابض وتجمعات المرتزقة غرب معسكر السلان بمديرية المصلوب.



ووفقا للمصدر استهدف قصف مدفعي معدل 12.7 للمرتزقة شرق كهبوب في لحج.



وأكد المصدر مصرع وإصابة 13 مرتزقا بعمليات قنص في جبهات تعز و صرواح و ميدي.

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