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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 02:31:11م
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54 شهيداً و 19 جريحاً حصيلة جرائم العدوان يوم أمس
[16/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب المجازر البشعة واستهداف القرى والأسواق خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد 54 مواطناً وإصابة 19 آخرين.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد  23 مواطناً وإصابة أربعة آخرين في استهداف طيران العدوان سوق آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة، واستشهدت امرأتان بغارة على منطقة والبة بمديرية الظاهر.

ولفت المصدر إلى استشهاد 21 مواطناً جلهم نساء وأطفال في غارات لطيران الأباتشي على قرية المزارعة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، كما استشهد ثمانية مواطنين وجرح 15 آخرين باستهداف طيران العدوان سوق النجيبة بمنطقة الهاملي في المخا بمحافظة تعز.

وذكر المصدر أن طيران العدوان دمر مسجداً في مديرية غمر الحدودية، وشن غارة على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على معسكر 25 ميكا بمديرية عبس و سبع  غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مناطق متفرقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة على منطقة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان خمس غارات على مجازة في عسير وغارتين على موقع الشرفة في نجران و غارتين على وادي جارة في جيزان.
سبأ
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