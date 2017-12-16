تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 مارس [16/ديسمبر/2017] موسكو - سبأ:

حدد المجلس الاتحادي الروسي يوم 18 مارس 2018 موعدا للانتخابات الرئاسية التي اعلن الرئيس الروسي " فلاديمير بوتين" ترشحه لولاية جديدة فيها.



وأعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري "اندري كليشاس" يوم امس الجمعة لوكالات الانباء الروسية ان مشروع القانون الذي اقره المجلس الاتحادي سينشر الاثنين المقبل موعد بدء حملة انتخابية لمدة ثلاثة اشهر.



ويذكر ان يوم 18 مارس يصادف الذكرى السنوية الرابعة لتوقيع معاهدة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بعد يومين على استفتاء اعتبره الغرب وكييف مخالفا للقانون .



وكان بوتين اعلن خلال زيارة الى مصنع في نيجني نوفغورود " فولغا" الاسبوع الماضي ترشحه لولاية رئاسية رابعة في اقتراع يعتبر المرشح الاوفر حظا فيه اذ من المستبعد ان يتمكن منافسه الاساسي "اليكسي نافالني" من المضي قدما في حملته بعد ادانته امام القضاء خصوصا في قضايا اختلاس اموال يقول انها مفبركة .



واكد نافالني ان حركته ستقوم بحملة لمقاطعة الاقتراع اذا لم يرخص له بالتنافس.



وأعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية " ايللا بامفيلوفا" لوكالة انترفاكس امس الجمعة ان 23 مرشحا "اعربوا حتى الان عن الرغبة في خوض" السباق الرئاسي.

سبأ