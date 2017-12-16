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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:03:23ص
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ترجيح التصويت على مشروع قرار أممي بشأن القدس غدا الأحد
[16/ديسمبر/2017] نيويورك – سبأ:
قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه من المرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، غدا الأحد، للتصويت على مشروع قرار بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وقال منصور في تصريحات للصحفيين، الليلة الماضية، إنه "من المتوقع أن يوضع مشروع القرار بالحبر الأزرق في وقت متأخر من مساء اليوم".

ويعني وضع القرار بالحبر الأزرق، أنه يمكن التصويت على مشروع القرار بعد مرور 24 ساعة عليه.

ورفض المندوب الفلسطيني الإفصاح عن مضمون القرار، مؤكدًا أن "المشاورات بشأن الصياغة النهائية لمسودة القرار ما زالت مستمرة".

وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) "عاصمة لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

ولقي القرار الأمريكي رفضاً وغضباً عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، ردًا على قرار ترمب.

كما شهدت العديد من المدن والعواصم العربية والإسلامية احتجاجات ومظاهرات تنديداً بالإعلان الأمريكي.
سبأ
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