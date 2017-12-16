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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:03:23ص
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  محلي
استشهاد أكثر من 20 مواطنا في مجزرة وحشية لطيران العدوان بالحديدة
[16/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
 استشهد أكثر من 20 مواطنا جلهم نساء وأطفال في غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي الهيستيرية على قرية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن طيران العدوان شن سلسلة غارات عصر أمس على قرية المزارعة بمديرية الخوخة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مواطنا بينهم أسرة المواطن عبد الله مريوع قضت بالكامل.

وأدان المصدر هذه المجزرة الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المواطنين في قرية المزارعة.. مؤكدا أن هذه المجزرة جريمة حرب يندى لها جبين الإنسانية.
سبأ
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