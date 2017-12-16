صاروخ باليستي قاهر M2 يدك مركز القيادة والسيطرة للجيش السعودي جنوب جيزان [16/ديسمبر/2017] جيزان - سبأ:

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخ باليستي على مركز القيادة والسيطرة جنوب جيزان.



وأوضح مصدر بالقوة الصاروخية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية إستهدفت بصاروخ قاهر M2 مركز القيادة والسيطرة للجيش السعودي جنوب جيزان، أصاب هدفه بدقة مخلفا خسائر كبيرة.



وأشار المصدر إلى أن إطلاق الصاروخ الباليستي يأتي ردا على إستمرار جرائم العدوان السعودي وما يرتكبه من مجازر بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.

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