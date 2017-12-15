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لجنة شئون الأسرى تعلن أسماء ضحايا قصف طيران العدوان على مبنى الأسرى (مرفق كشوفات الأسماء)
[15/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أعلنت اللجنة الوطنية لشئون الأسرى أسماء ضحايا قصف طيران العدوان السعودي الأمريكي على مبنى الأسرى بمديرية شعوب بأمانة العاصمة.

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه الجريمة خلفت 33 شهيداً تم التعرف عليهم، و 25 جريحاً.

وأشار إلى أن 32 شخصاً مازالوا مفقودين لم يعرف مصيرهم حتى الآن بينهم ست جثث لم يتم التعرف عليها.

وفيما يلي كشفين بأسماء الشهداء والمفقودين:



سبأ
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