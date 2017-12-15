[15/ديسمبر/2017] عسير - سبأ:
لقي عدد من جنود العدو السعودي مصرعهم اليوم وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في المجازة بعسير .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على ثلاثة مواقع للعدو السعودي في المجازة ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم .
وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في رقابة الهجلة بنجران ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدو السعودي في موقع الطلعة وتبة القيادة قبالة منفذ الخضراء بنجران .
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في مدرسة المروة وموقع الفريضة وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
سبأ