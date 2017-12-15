مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين في عملية هجومية على مجازة بعسير





لقي عدد من جنود العدو السعودي مصرعهم اليوم وجرح آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في المجازة بعسير .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على ثلاثة مواقع للعدو السعودي في المجازة ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم .



وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في رقابة الهجلة بنجران ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدو السعودي في موقع الطلعة وتبة القيادة قبالة منفذ الخضراء بنجران .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في مدرسة المروة وموقع الفريضة وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

سبأ [15/ديسمبر/2017] عسير - سبأ:سبأ