محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة 70 مرتزقاً بمديريتي عسيلان وبيحان في شبوة





لقي 30 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب 40 آخرين اليوم في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية بمديريتي عسيلان وبيحان في محافظة شبوة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كبدوا مرتزقة العدوان 30 قتيلا و 40 جريحاً ودمروا عددا من الآليات والمدرعات في مواجهات عنيفة بمديريتي عسيلان وبيحان.



وأكد المصدر أن من بين القتلى القيادي المكلف من قوى العدوان أركان حرب اللواء 19 مشاة العقيد المرتزق طالب شاجرة المصعبي، وركن تسليح اللواء 26 الرائد المرتزق عادل مقبل سعيد بحيبح .



سبأ [15/ديسمبر/2017] شبوة – سبأ:سبأ