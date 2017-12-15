محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة أرشيفية ارتفاع عدد ضحايا جريمة العدوان في منبه بصعدة إلى 27 شهيداً وجريحا





ارتفع عدد ضحايا جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه محافظة صعدة إلى 27 شهيداً وجريحاً .



وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الشهداء بلغ حتى الآن 23 شهيداً ، وعدد الجرحى أربعة .



ولفت المصدر إلى أن الحصيلة لا زالت قابلة للارتفاع بسبب فداحة الجريمة وفقدان وتفحم عدد من جثث المواطنين التي لم يتم التعرف عليها .



واستنكر المصدر تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .. مؤكداً أن دماء الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم .



سبأ [15/ديسمبر/2017] صعدة – سبأ:سبأ