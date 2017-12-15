[15/ديسمبر/2017] صعدة – سبأ:
ارتفع عدد ضحايا جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه محافظة صعدة إلى 27 شهيداً وجريحاً .
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الشهداء بلغ حتى الآن 23 شهيداً ، وعدد الجرحى أربعة .
ولفت المصدر إلى أن الحصيلة لا زالت قابلة للارتفاع بسبب فداحة الجريمة وفقدان وتفحم عدد من جثث المواطنين التي لم يتم التعرف عليها .
واستنكر المصدر تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .. مؤكداً أن دماء الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم .
سبأ