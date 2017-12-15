محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية: لا حاجة لواشنطن للبحث عن حرب بالوكالة في اليمن





سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية أساليب تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام الدولي بأن إيران تزود اليمن بصواريخ باليستية.



وقال المصدر" ما قام به كولن باول وزير خارجية أمريكا من مسرحية أمام مجلس الأمن في فبراير 2003 بالادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، تكرر أمس الخميس في مؤتمر صحفي عقدته المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، محاولةً الترويج بأن إيران تقوم بتزويد الجيش اليمني واللجان الشعبية بصواريخ بالستية تم استخدامها في ضرب العمقين السعودي والإماراتي".



وعبر المصدر في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن استغرابه لمثل هذه التصريحات المحرضة.



وأضاف " واشنطن ومن وراءها دول العدوان تفرض منذ 26 مارس 2015 حصارا شاملا على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية وتمنع وتعرقل وصول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، كما أن الأساطيل البحرية لدول العدوان وأساطيل البحرية الأمريكية والبريطانية تفرض سيطرتها على المياه الإقليمية اليمنية والمياه الإقليمية للدول الخليجية، فكيف يمكن وصول صواريخ بالحجم الذي عرضته المندوبة الأمريكية ".



وقال المصدر " لا حاجة لواشنطن للبحث عن حرب بالوكالة في اليمن".. داعيا الإدارة الأمريكية للكف عن الترويج لمثل هذه الادعاءات، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها كعضو دائم بمجلس الأمن لتنفيذ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية الشعوب من غطرسة الدول المستقوية بالمال وذات النزعة الاستعمارية والتدميرية والعدوان على اليمن خير مثال على ذلك.



سبأ [15/ديسمبر/2017] صنعاء – سبأ:سبأ