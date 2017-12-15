محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص أربعة جنود سعوديين ودك عدد من مواقع العدو بنجران وجيزان





قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم أربعة جنود سعوديين، فيما قصفت مواقع وتجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديين سعوديين في جبل قيس بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجنود السعوديين في قرية الحجل ومواقعهم في الغاوية والكرس بجيزان ما أدى إلى مقتل وجرح عدداً منهم .



وذكر المصدر أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت ايضاً جنديين سعوديين في موقع الشرفة بنجران .. لافتاً إلى أن طيران العدوان شن غارتين على نفس الموقع .



وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الهنجر وملطة والربوعة بعسير، محققة إصابات مباشرة في صفوف العدو وعتاده .

سبأ [15/ديسمبر/2017] جيزان - سبأ:سبأ