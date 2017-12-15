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تفقد سير العمل بمشاريع المبادرات المجتمعية بمكيراس في البيضاء
[15/ديسمبر/2017] البيضاء - سبأ:


تفقد مدير عام مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء ياسر جحلان أمس سير العمل بمشروع التمكين من أجل التنمية للمشاريع التربوية .

يستهدف المشروع الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بمشاركة مجتمعية، عشرين مدرسة أساسية وثانوية في عدد من القرى والعزل بالمديرية.

واستمع جحلان من منسق المبادرات المجتمعية بالمديرية المهندس مازن الخولاني إلى شرح حول الأعمال المنفذة للمشروع في بناء ثلاثة فصول بمدرسة الوحدة للبنات بمدينة مكيراس وثلاثة فصول بمدرسة 26سبتمبر بالصلول وتجهيز دورات مياه وصيانة للفصول بمدرسة الفاروق ريدة والفداء وتسوير مدرسة الشهيد جحلان بمنطقة الزون .

وأشار الخولاني إلى أن إجمالي التكلفة لهذا المشاريع بلغت 30مليون ريال بتمويل ذاتي من الأهالي والسلطة المحلية بواقع 50 بالمائة على أن يتحمل الصندوق الاجتماعي للتمنية ذمار البيضاء تمويل 50 بالمائة.

وأشاد مدير عام مديرية مكيراس بتعاون الصندوق الاجتماعي للتمنية فرع ذمار البيضاء وإسهامه في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية إلى جانب دعم الأهالي ضمن مبادراتهم المجتمعية .. مؤكدا الحرص على مشاركة المجتمع في المشاريع التنموية والخدمية التي تستفيد منها شريحة واسعة من المواطنين.

وحث الفنين والمنفذين للمشاريع بالمديرية والصندوق الاجتماعي على سرعة الانجاز وفقا للمعايير الفنية والهندسية .. مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية بالمديرية بما يسهم في تسهيل عمل كوادر الصندوق الاجتماعي للتنمية لإنجاح تجربة التمكين من أجل التنمية بالمديرية .

سبأ
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