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  محلي
وقفات بالمحويت تندد بإعلان الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للكيان الصهيوني
[15/ديسمبر/2017]
المحويت -سبأ:
نظمت بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها .

وردد المشاركون في الوقفة الشعارات الرافضة للقرار الأمريكي والمعبرة عن مكانة القدس في قلوب المسلمين.

وطالب بيان صادر عن الوقفة قادة الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر بموقف حازم تجاه هذا القرار .. مناشدا شعوب العالم العربي والإسلامي بالتحرك الجاد عبر التنديد في المسيرات والمهرجانات والمظاهرات المنددة بهذا القرار السافر.

إلى ذلك نظم معلمو وتربويو عزلة الملاحنة بمديرية حفاش اليوم وقفة للتنديد بالقرار الأمريكي إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة إليها.

وأكد المشاركون أن القدس ستظل عربية إسلامية .. مشددين على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لدعم الإنتفاضة والمقاومة الفلسطينية الكفيلة بدحر المحتل الصهيوني.

سبأ
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