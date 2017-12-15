عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الاتحاد الروسي يحدد 18 مارس القادم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية موسكو – سبأ :

حدد مجلس الاتحاد الروسي في جلسته اليوم الجمعة تاريخ الـ 18 من مارس القادم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.



وذكرت وكالة (نوفوسيتي) ان أعضاء المجلس صوتوا لصالح القرار بالإجماع.



ونقلت الوكالة عن مدير اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس قوله إن سريان مفعول القرار حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية سيتم بعد نشره رسمياً في 18 ديسمبر الجاري.



ويمثل القرار بداية رسمية للحملة الانتخابية في روسيا عندما يحصل المرشحون على الحق في تسجيل أنفسهم وبدء حملاتهم الانتخابية.



وأعلن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين والصحفية والمقدمة كسينيا سوبتشاك والعالم السياسي أندريه بوغدانوف وأحد مؤسسي حركة (ناشي) بوريس ياكيمينكو، نيتهم الترشح لمنصب الرئاسة الروسية.



أما زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف فقال إن حزبه سيتخذ قراراً حول ترشيحه للرئاسة في القريب العاجل.



ويخطط الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي لانتخاب مرشحه للرئاسة الروسية في مؤتمره في 20 ديسبمر الجاري.



ومن بين الذين أعلنوا نيتهم الترشح، الصحفية يكاتيرينا غوردون، ورئيس مؤسسة رجال الأعمال (أفانتي) رحمان يانسوكوف وزعيمة حزب (حوار المرأة) إيلينا سيميريكوفا ورجل الأعمال سيرغي بولونسكي، ومديرة لجنة الوالدين الوطنية إيرينا فولينيتس، وزعيم حركة (النهضة) ألكسندر تشوخليبوف، ومدير معهد علم الاجتماع السياسي فياتشيسلاف سميرنوف، والخبير في مجال علم النفس الاجتماعي ميخائيل كوزلوف.

سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ