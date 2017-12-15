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  رياضة
المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر من نظيره العماني استعداداً لخليجي 23
[15/ديسمبر/2017]
مسقط-سبأ:
خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من نظيره العماني بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم في العاصمة العمانية مسقط ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة خليجي 23 التي تنطلق الجمعة القادمة في الكويت.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم العُماني خالد الهاجري في الدقيقة 57 من زمن المباراة التي احتضنها ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط.

يذكر أن المنتخب الوطني يلعب في بطولة خليجي 23 ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات: قطر، البحرين، والعراق، فيما يلعب المنتخب العماني ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات؛ السعودية، الإمارات، والكويت.

سبأ
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