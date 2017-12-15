محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة 23 مواطنا باستهداف طيران العدوان سوق النجيبة بتعز تعز-سبأ:

استشهد وأصيب 23 مواطنا اليوم جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لسوق النجيبة في الهاملي بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثمانية مواطنين استشهدوا وأصيب 15 آخرين كحصيلة أولية لاستهداف طيران العدوان لسوق النجيبة في الهاملي.



وأدان المصدر بشدة إمعان طيران تحالف العدوان على استهداف الأسواق وأرتكاب المجازر المروعة.. مؤكدا أن هذه المجزرة وصمة عار في جبين الإنسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.



ودعا المصدر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها والعمل على إيقاف العدوان الذي يرتكب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني.



سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ