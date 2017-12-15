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آخر تحديث: الجمعة، 15 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:29:45م
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مجلس الشورى يدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
[15/ديسمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أدان مجلس الشورى وبأشد العبارات استمرار طيران العدوان بقيادة السعودية في القصف الممنهج لعدد من محافظات الجمهورية، وآخرها استهداف المبنى المخصص للأسرى بمديرية شعوب بأمانة العاصمة وراح ضحيته 177 شخصاً بين قتيل وجريح.

وأشار مجلس الشورى في بيان صادر عنه إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت على علم بوجود الأسرى في هذا المبنى وتفقدت أوضاعهم خلال زيارات سابقة .

واستنكر مجلس الشورى استهداف طيران العدوان وتركيزه على محافظة صعدة بغاراته الهمجية التي أدت خلال الساعات الماضية إلى إستشهاد ثمانية مواطنين بينهم امرأتين وطفل وثلاثة مسعفين جراء غارات العدوان على منطقة الشومية بمديرية غمر، وكذا استشهاد ثلاثة مواطنين في الطريق العام بمديرية رازح بثلاث غارات لطيران العدوان، واستشهاد وجرح 12 مواطناً بغارات العدوان على مديرية منبه بالإضافة إلى 16غارة على مديرية كتاف.

وندد البيان باستمرار تحالف العدوان في استهداف المنشآت الخدمية والأسواق ومساكن المواطنين والطرقات، ما يعكس عنجهية تحالف الإجرام بقيادة السعودية بعد أن عجز في تحقيق أي نصر عسكري له في الجبهات.

واعتبر مجلس الشورى هذا الرصيد الإجرامي المتواصل للمجازر البشعة التي يندى لها الضمير الإنساني، تندرج في إطار جرائم الحرب التي يندر أن يوجد لها مثيل في التاريخ لتعكس الوجه الحقيقي للعدوان السافر على اليمن.

وطالب مجلس الشورى دول العالم ألا تقف موقف المتفرج إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني .. مناشدا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وذلك بالضغط على دول التحالف لإيقاف عدوانها.

وجدد المجلس دعوته للمنظمات المحلية والدولية إلى تحمل مسئولياتها في رصد وتوثيق الجرائم والمجازر البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

كما طالب مجلس الشورى الشعب اليمني بوحدة الصف الداخلي والتكاتف لمواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

سبأ
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