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آخر تحديث: الجمعة، 15 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:29:45م
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الأرصاد يتوقع تكون الصقيع خلال اليومين القادمين بالمرتفعات الجبلية
[15/ديسمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد إنخفاض درجات الحرارة الصغرى بشكل تدريجي، وتكون الصقيع خلال اليومين القادمين على المرتفعات الجبلية.

وأوضح المركز أن الانخفاض في الضغط الجوي أسهم في تراجع مؤقت للكتلة الهوائية الباردة والجافة رافق ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى والصغرى وبشكل ملحوظ على الصحاري والسواحل الشرقية ولكنه ارتفاع مؤقت.

وأشار المركز إلى أن خرائط الطقس تشير إلى إمكانية معاودة التبريد بشكل تدريجي خلال الـ 48 ساعة القادمة على المحافظات الجبلية والصحراوية صعدة، عمران، صنعاء، البيضاء وشمال شرق إب والضالع وأجزاء من مرتفعات أبين ولحج وكذا مناطق واسعة من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية.

وحذر المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين في المحافظات المذكورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.

كما نبه المركز المزارعين باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أثار موجه البرد الشديدة والصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية والمواشي والنحل.

سبأ
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