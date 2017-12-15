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آخر تحديث: الجمعة، 15 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:29:45م
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موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
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  اقتصاد
ارتفاع الدين العام الايطالي إلى 7ر2 تريليون دولار خلال أكتوبر الماضي
[15/ديسمبر/2017]
روما – سبأ :
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الدين العام الايطالي بنحو سبعة مليارات دولار خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى قرابة 29ر2 تريليون يورو (705ر2 تريليون دولار) نتيجة نمو العجز الحكومي والانخفاض الشهري في إيرادات الخزانة.

وذكر البنك المركزي الايطالي في بيانات له أن القيمة الاسمية للدين العام للدولة زادت في أكتوبر 2017 بمقدار 8ر5 مليار يورو (85ر6 مليار دولار) عن مستواه في شهر سبتمبر السابق ليبلغ قرابة 29ر2 تريليون يورو.

وأضاف أن هذه الزيادة الثانية بعد تراجع وقتي في أغسطس السابق تعكس زيادة العجز في موازنة الإدارة الحكومية بمقدار 9ر4 مليار يورو (8ر5 مليار دولار) بجانب زيادة السيولة النقدية بالخزانة العامة بمقدار 3ر1 مليار يورو (54ر1 مليار دولار) الى 3ر53 مليار يورو (63 مليار دولار).

وفي السياق نفسه سجل البنك المركزي تراجعا في حصيلة إيرادات الخزانة العامة من الضرائب في أكتوبر الماضي على المستوى الشهري بمقدار 4ر0 مليار يورو مقارنة بسبتمبر السابق.

سبأ
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