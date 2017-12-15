محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة 14 مواطناً بغارتين استهدفت سوق وسيارة في منبه بصعدة صعدة -سبأ:

استشهد وأصيب 14 مواطناً اليوم بغارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت سوق وسيارة مواطن بمديرية منبه محافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم استهدف سوق منطقة آل الشيخ بمديرية منبه بالإضافة إلى سيارة أحد المواطنين في المنطقة ما أدى إلى استشهاد 12 مواطناً جميعهم من عمال القات وإصابة اثنين آخرين في حصيلة أولية .



وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين والمنازل والمناطق الآهلة بالسكان والأسواق والمزارع في ظل صمت دولي مخز ومعيب.

سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ