عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قادة الاتحاد الأوروبي يفشلون في رأب خلافاتهم بشأن اللاجئين بروكسل – سبأ :

شل قادة الاتحاد الاوروبي في قمتهم المنعقدة في بروكسل اليوم في رأب الخلافات العميقة فيما يخص ملف اللجوء.



وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا كررت رفضها بإلزامها باستقبال عدد معين من اللاجئين.



واوضحت ان الخلافات بين قادة التكتل بشأن أسلوب التعامل مع اللاجئين والتي أحدثت انقساماً شديداً بين دول الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة .



واضافت ان المحادثات والتي بدأت مساء أمس الخميس استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بهدف تقريب وجهات النظر المتعارضة حول تعديل قوانين اللجوء.



وذكرت الوكالة ان قادة الاتحاد أوضحوا بعد المحادثات التي استمرت ثلاث ساعات تقريباً، أن الغضب الذي صاحب تدفق مليون شخص إلى اليونان وتوجههم نحو ألمانيا في 2015م، قد تضاءل لكن المحادثات "الصريحة" فشلت في رأب الخلافات العميقة.



وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للصحفيين "أمامنا الكثير من العمل... لم تتغير المواقف".



ومن جانبهما، أيد زعيما بولندا وجمهورية التشيك الجديدان موقف المجر وسلوفاكيا المتمثل في أن مجتمعاتهم الشيوعية السابقة لا يمكنها تحمل مهاجرين بأعداد كبيرة.



وقال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن النقاش "عاصف جداً" وإن الدول الشرقية لن تدع الغالبية تفرض عليها استقبال حصص إلزامية من اللاجئين.



وتطالب ميركل ورئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني وآخرين بأن تستقبل كل دولة من دول الاتحاد حصة إلزامية من طالبي اللجوء الذين يتركزون بمنطقة ساحل البحر المتوسط أو وصلوا إلى دول في الشمال الغربي الأكثر ثراء بعد تحركات فوضوية عبر أوروبا.



وقالت ميركل إن هناك تقديراً واسعاً لجهود تعزيز السيطرة على حدود التكتل، التي نجحت في تقليل عدد الوافدين بشكل كبير، خاصة من خلال اتفاقات مع تركيا ودول بمنطقة البلقان لإغلاق طريق الهجرة عبر اليونان، لكنها انتقدت عرضاً تقدمت به دول من وسط أوروبا لتقديم مساعدة مالية ووصفته بأنه "تضامن انتقائي".



وعرضت أربع دول في وسط أوروبا أمس الخميس تقديم 35 مليون يورو لإيطاليا لمساعدتها على منع المهاجرين من مغادرة ليبيا.

سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ