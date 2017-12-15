محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع قبلي بالمحويت يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة العدوان المحويت -سبأ:

أكد اجتماع قبلي ضم وجهاء بني الصليحي بمديرية مدينة المحويت أهمية الحفاظ على وحدة الصف والتلاحم الشعبي في مواجهة العدوان .



وشدد الاجتماع بحضور نائب مدير أمن محافظة المحويت العميد عبدالقادر المأخذري على ضرورة التغلب على التحديات والحرص على تعزيز التلاحم والإصطفاف لمواجهة تحالف العدوان السافر الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



وألقيت كلمات من نائب مدير أمن المحافظة ومدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالمحافظة سعد الحفاشي وعلي القاضي، أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.



ونوهت بمواقف مشائخ وقيادات وعقلاء ومثقفي محافظة المحويت والتي تجسدت وفائهم لتضحيات الشهداء والجرحى .. مشددين على ضرورة تعاون الجميع لتجاوز المرحلة الراهنة والصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار.







سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ