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روسيا : الإنتصارات على الإرهاب في سورية أرضية ضرورية لمرحلة التسوية السياسية
[15/ديسمبر/2017]
موسكو – سبأ :
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الانتصارات التي حققها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية على الإرهاب تشكل أرضية ضرورية للانتقال إلى مرحلة التسوية السياسية .

وقال لافروف في كلمة له أمام مجلس الاتحاد الروسي اليوم الجمعة أنه "تم القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية وما تبقى من مجموعات متفرقة تابعة له سيتم القضاء عليها قريباً".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى تمكن بعض خلايا التنظيم الإرهابي من الفرار من سورية إلى العراق رغم طلب روسيا من “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة التنظيم الحيلولة دون ذلك نظراً لعدم وجود قوات روسية في العراق .

وقال إن “الولايات المتحدة رفضت ذلك بذريعة أن معاهدة جنيف تحميهم وهذا مدهش لأن المواقف الأمريكية تناقض معاهدة القضاء على الإرهاب”.

وتؤكد الوقائع على الأرض قيام تحالف واشنطن بنقل مسلحي التنظيم المتشدد إلى مواقع آمنة وحمايتهم لاستخدامهم لاحقاً في أماكن أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر في مؤتمره الصحفي السنوي أمس من خطورة استخدام التنظيمات الإرهابية في سورية لتحقيق أهداف سياسية .

ودعا لافروف إلى ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بعيداً عن المعايير المزدوجة .. مشيراً إلى أن الغرب يحاول فرض هيمنته وممارسة الضغط والابتزاز بحق خصومه.

ولفت الوزير الروسي إلى “أهمية عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لبحث مواد الدستور والانتخابات وحل المسائل الإنسانية ورسم برنامج متكامل طويل الأمد حول إعادة الإعمار في سورية”.

سبأ
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