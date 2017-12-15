محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر بالخارجية: استهداف العدوان للأسرى انتهاك للأعراف والاتفاقيات الدولية صنعاء -سبأ:

أدان مصدر مسئول بوزارة الخارجية بشدة استهداف طيران تحالف العدوان مبنى معروف مخصص للأسرى بمديرية شعوب بأمانة العاصمة.



وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة انتهاك صارخ للأديان السماوية والأعراف الإنسانية، والقانون الإنساني الدولي وبالأخص اتفاقية جنيف الثالثة والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.



وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي استمرارا لمسلسل جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وعدم احترامه أي من القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيدا جديداً على أن هدف العدوان الحقيقي هو التدمير والقتل وارتكاب الجرائم.



ودعا المصدر المجتمع الدولي وبالأخص الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على مصداقية القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وألا يكون المال الخليجي ومن وراءه شركات بيع الأسلحة الأمريكية والبريطانية سبباً في تدمير القواعد القانونية والإنسانية.



سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ