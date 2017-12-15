عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة اليابانية توسع عقوباتها على كوريا الشمالية على خلفية صواريخها البالستية طوكيو – سبأ :

قررت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة توسيع مدى عقوباتها على كوريا الشمالية على خلفية تجاربها لصواريخها البالستية .



ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدى سوجا قوله إن التحرك كان رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يوم 29 نوفمبر والذي يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وكان مجلس الوزراء الياباني قد وافق هنا على قرار يقضى بتجميد أصول 10 منظمة إضافية تتضمن شركات ملاحة وشركات تجارية وبنوكا تتخذ من كوريا الشمالية مقراً لها.



واشارت الى ان تجميد الاصول يمتد حالياً إلى 103 منظمات و108 أفراد.

[15/ديسمبر/2017]