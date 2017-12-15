رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ريال مدريد الاسباني يلتقي غريميو البرازيلي غداً في نهائي بطولة كأس العالم للأندية مدريد – سبأ :

يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم المواجهة المثيرة التي ستجمع فريق ريال مدريد الاسباني بغريميو البرازيلي غداً في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



ويدخل ريال مدريد والذي بلغ الدور النهائي وعينه على اللقب الثالث والثاني له على التوالي في كأس العالم للأندية، بعد إنجازه في 2014م، و2016م، في الوقت الذي لن يدخر فيه غريميو أي جهد في سبيل التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.



فيما يسعى الفريق البرازيلي لإعادة الاعتبار لأندية البرازيل وأمريكا الجنوبية في مونديال الأندية حيث تميل الكفة كلياً لصالح فرق القارة العجوز، التي أحرزت اللقب 9 مرات من أصل 13 نسخة أقيمت منذ عام 2000م.



وستصطدم طموحات الفريق البرازيلي بعزيمة ورغبة النادي الملكي الطامح لتحقيق رقم قياسي فريد في مونديال الأندية.



وسيصبح ريال مدريد في حال الدفاع عن اللقب أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، كما سيكون ريال مدريد أمام فرصة نادرة لتحقيق خماسية في 2017م، بعدما سبق له التتويج بألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، والكأس الأوروبية الممتازة، والسوبر الإسباني.



سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ