ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 15 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:58:03م
طيران العدوان يشن أكثر من 50 غارة و استشهاد 23 مواطناً في تعز وصعدة
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 50 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد 23 مواطناً خلال الساعات الماضية.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 7.75%
الحكومة اليابانية توسع عقوباتها على كوريا الشمالية على خلفية صواريخها البالستية
زلزال يضرب الأجزاء الشمالية من باكستان
ريال مدريد الاسباني يلتقي غريميو البرازيلي غداً في نهائي بطولة كأس العالم للأندية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
ريال مدريد الاسباني يلتقي غريميو البرازيلي غداً في نهائي بطولة كأس العالم للأندية
[15/ديسمبر/2017]
مدريد – سبأ :
يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم المواجهة المثيرة التي ستجمع فريق ريال مدريد الاسباني بغريميو البرازيلي غداً في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل ريال مدريد والذي بلغ الدور النهائي وعينه على اللقب الثالث والثاني له على التوالي في كأس العالم للأندية، بعد إنجازه في 2014م، و2016م، في الوقت الذي لن يدخر فيه غريميو أي جهد في سبيل التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

فيما يسعى الفريق البرازيلي لإعادة الاعتبار لأندية البرازيل وأمريكا الجنوبية في مونديال الأندية حيث تميل الكفة كلياً لصالح فرق القارة العجوز، التي أحرزت اللقب 9 مرات من أصل 13 نسخة أقيمت منذ عام 2000م.

وستصطدم طموحات الفريق البرازيلي بعزيمة ورغبة النادي الملكي الطامح لتحقيق رقم قياسي فريد في مونديال الأندية.

وسيصبح ريال مدريد في حال الدفاع عن اللقب أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، كما سيكون ريال مدريد أمام فرصة نادرة لتحقيق خماسية في 2017م، بعدما سبق له التتويج بألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، والكأس الأوروبية الممتازة، والسوبر الإسباني.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
روسيا تؤكد استعدادها التام لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم
فريق النجوم يحرز البطولة الرياضية بمديرية المراوعة بالحديدة
الأهلي يتعادل مع مايو ويتوج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
ألمانيا ترصد مكافأة كبيرة للفوز بكأس العالم 2018
نادي نجوز الكاميرون يحرز البطولة الرياضية بمديرية المراوعة بالحديدة
اللجنة الاولمبية الروسية ستدعم مشاركة الرياضيين الروس في بيونجتشانج
غداً .. إختتام دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بلقاء الأهلي ومايو
ريال مدريد يواجه سان جيرمان في دور 16 بدوري الأبطال أوروبا لكرة القدم
ميسي يعادل الرقم القياسي للألماني مولر بتسجيل 525 هدفا مع فريق واحد
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية صرواح بمأرب
[15/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 50 غارة و استشهاد 23 مواطناً في تعز وصعدة
[15/ديسمبر/2017]
16 غارة على مديرية كتاف بصعدة والأباتشي يقصفها بـ 40 صاروخا
[14/ديسمبر/2017]
ثمان غارات لطيران العدوان على حرض وميدي
[14/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يعاود شن غارتين على مديرية نهم
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by