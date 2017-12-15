اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار طوكيو – سبأ :

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه صوب أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع مع انخفاض الدولار.



وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 بالمائة إلى 1256.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.53 بتوقيت جرينتش، ليرتفع المعدن أقل من واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1259 دولارا للأوقية.



وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الين مع تأثر ثقة المستثمرين بالسجال الدائر بخصوص مشروع لتعديل قانون الضرائب الأمريكي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 15.87 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4 بالمائة مسجلا 881.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1031.99 دولار.

سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ