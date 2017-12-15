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آخر تحديث: الجمعة، 15 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:58:03م
طيران العدوان يشن أكثر من 50 غارة و استشهاد 23 مواطناً في تعز وصعدة
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 50 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد 23 مواطناً خلال الساعات الماضية.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  اقتصاد
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
[15/ديسمبر/2017]
طوكيو – سبأ :
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه صوب أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع مع انخفاض الدولار.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3 بالمائة إلى 1256.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.53 بتوقيت جرينتش، ليرتفع المعدن أقل من واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1259 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الين مع تأثر ثقة المستثمرين بالسجال الدائر بخصوص مشروع لتعديل قانون الضرائب الأمريكي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 15.87 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4 بالمائة مسجلا 881.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1031.99 دولار.

سبأ
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