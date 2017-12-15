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الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرات سلمية في مختلف المناطق الفلسطينية
[15/ديسمبر/2017]
القدس المحتلة – سبأ :
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة اليوم الجمعة مسيرات سلمية انطلقت في مختلف المناطق الفلسطينية رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان جنود الاحتلال استخدموا الرصاص وقنابل الغاز السام، لقمع المسيرات ومنعها من مواصلة المسير نحو مناطق التماس.

واضافت ان المدخل الشمالي لمدينة البيرة كان أكثر المناطق سخونة، إذ أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة، النيران بكثافة صوب أحد الشبان على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله ان المتطوعين استطاعوا نقل الجريح إلى أحد المستشفيات وحالته صعبة، وأن الطواقم الطبية تبذل جهودا لإنقاذ حياته.

واشارت الوكالة الى انه سبق أن تحدثت مصادر محلية عن استشهاد المواطن، علماً بأن مصادر إسرائيلية تحدثت عن أن هذا الشاب قد نفذ عملية طعن، وأنه أصاب أحد الجنود ممن كانوا يشاركون في قمع مسيرة في منطقة البالوع، بجروح.

واضافت الى ان قوات الاحتلال اعتدت على شبان فلسطينيين على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة وفي قرية كفر قدوم وبلدتي عزون وجيوس قرب قلقيلية، وكذلك في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وتابعت ان اعتداءات اسرائيلية شهدتها مناطق المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وسهل عاطوف جنوب شرق محافظة طوباس، والبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وتزامن ذلك مع توجه المسيرات في نابلس وجنين، وطولكرم، وسلفيت نحو مناطق التماس تعبيرا عن رفض الاحتلال، وتنديداً بالسياسة الأمريكية.

كما شارك عشرات الالاف من المواطنين الفلسطينيين في مسيرات غاضبة انطلقت من جميع المحافظات الجنوبية صوب نقاط التماس على طول الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت وكالة (وفا) ان 10 مواطنين فلسطينيين على الاقل اصيبوا في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن مواطنين أصيبا في المواجهات قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أصيب اثنان آخران في المواجهات شرق مدينة رفح جنوب القطاع، نقال على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار، بينما أخلت طواقم الإسعاف مصابين من موقع المواجهات شرق حي الشجاعية جنوب شرق مدينة غزة.

وأضاف أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص في المواجهات شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بينما أصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة في المواجهات التي شهدها شرق مخيم البريج وسط القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.

سبأ
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