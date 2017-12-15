محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعي الكاتب عبدالرحمن عبدالخالق صنعاء – سبأ:

نعى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الأديب والكاتب عبدالرحمن عبدالخالق الذي توفي أمس بصنعاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 55 سنة أثرى خلاله المكتبة اليمنية بعدد من الكتب برز فيها من أهم كتاب أدب الطفل والقصة القصيرة في اليمن.



ونوه البيان، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بما مثلته تجربة الراحل الذي عمل رئيساً لفرع الاتحاد في عدن في فترة سابقة بالإضافة إلى عضويته للمجلس التنفيذي للاتحاد، وكان في عمله النقابي مثالاً يحتذى به في التضحية والعطاء بلا حساب.



وأشار البيان لخصوصية تجربة الراحل الإبداعية في كتابة أدب الطفل والقصة القصيرة وما قدمه في هذين المجالين من عطاءات ستظل خالدة في أسفار الأدب اليمني الحديث بالاضافة إلى ما تمتع به من دماثة خلق في علاقاته بالآخرين.



وأكد البيان أن رحيله سيمثل خسارة كبيرة على المستويين الإبداعي والاكاديمي ، حيث عمل الراحل أستاذ مساعداً في قسم الإعلام بجامعة عدن.



نسأل الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا إلية راجعون ".

سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ