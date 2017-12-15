عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الروسية تعلن القبض على 7 أشخاص خططوا لشن هجمات إرهابية موسكو – سبأ :

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة القبض على 7 أفراد من خلية إرهابية على صلة بتنظيم (داعش) كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ.



وذكر مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفدرالي، اليوم الجمعة، أنه "بنتيجة التحريات في مدينة سان بطرسبورغ تم كشف وضبط خلية سرية تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي الدولي".



وأشار جهاز الأمن إلى أن الخلية كان يديرها قياديون بتنظيم (داعش)من الخارج، عبر التطبيق تلغرام.



وحسب معلومات جهاز الأمن الفدرالي، فان الأشخاص السبعة الذين تم القبض عليهم كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات، بما في ذلك تفجير انتحاري بأحد المعالم التاريخية للمدينة.

سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ