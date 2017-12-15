محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأوساط الثقافية تشيع جثمان الأديب والاكاديمي عبدالرحمن عبدالخالق الى مقبرة الصياح بصنعاء صنعاء – سبأ:

شيعت الأوساط الثقافية اليوم بصنعاء جثمان الأديب عبدالرحمن عبدالخالق إلى مثواه الأخير في مقبرة الصياح بعد الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة في جامع الصياح.



وتقدم التشييع عدد من قيادات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي نوهوا بحجم الخسارة التي خلفها رحيل عبدالخالق بعد عمر حافل بالعطاء في مجالي أدب الأطفال والقصة القصيرة، علاوة على تجربته الاكاديمية أستاذا مساعداً في قسم الإعلام بجامعة عدن.



وابتهلوا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ