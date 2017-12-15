عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة الصينية والحرس الوطني الروسي ينهيان تدريبات مشتركة لمكافحة الارهاب بكين – سبأ :

اعلنت السلطات الصينية اليوم عن اختتام تدريبات مشتركة في مجال مكافحة الارهاب بمشاركة قوات الشرطة الصينية والحرس الوطني الروسي اليوم الجمعة في منطقة نينغشيا شمال غرب الصين .



ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مسئول في الشرطة المسلحة الصينية قوله إن التدريبات والتي بدأت في الثاني من ديسمبر الجاري هدفت إلى تعزيز التعاون الودي وإثراء التبادل العملي.



واضاف المسئول ان التدريبات هدفت ايضاً إلى تطوير قدرات القوات المشاركة في تنفيذ مهام مشتركة لمكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات الإرهابية .. مؤكداً أن التدريبات لا تستهدف أي طرف آخر.

سبأ [15/ديسمبر/2017]سبأ