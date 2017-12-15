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آخر تحديث: الجمعة، 15 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:58:03م
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استشهاد امرأتين وتدمير مسجد بغارتين لطيران العدوان بصعدة
[15/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:
استشهدت امرأتان ودمر مسجد بغارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم بمديريتي غمر والظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة والبه بمديرية الظاهر ما أدى إلى استشهاد امرأتين مخلفة أضراراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على مسجد بمديرية غمر ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأدان المصدر بشدة أمعان تحالف العدوان على استهداف المواطنين والمساجد وارتكاب المجازر المروعة.. مؤكدا أن الاستهداف المتعمد للمواطنين وبيوت الله جرائم حرب لن تسقط بالتقادم وسيتم معاقبة مرتكبيها.
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