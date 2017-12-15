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أمانة العاصمة تنفذ الأسبوع القادم حملة ميدانية لإزالة التشوهات والمخالفات
[15/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:
تنفذ أمانة العاصمة صنعاء الأسبوع القادم حملة ميدانية موسعة لإزالة التشوهات والمخالفات العشوائية من أحياء وشوارع العاصمة.

تتضمن الحملة التي تشارك فيها فرق من مكتب الأشغال والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية، إزالة الأسواق العشوائية وأصحاب البسطات والباعة المتجولين في عدد من الشوارع الرئيسية في مديريات الأمانة العشر والمداخل الرئيسية للعاصمة.

وأوضح أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنفيذ حملة إزالة العشوائيات والمخالفات  والبسطات ومنع الباعة المتجولين في مختلف الشوارع والأحياء جاء من أجل الحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي والحضاري للعاصمة صنعاء والتخفيف من حركة السير وتوفير الحق لعامة الناس في الاستفادة من الطريق والرصيف.

وشدد على ضرورة إزالة كل المخالفات والعشوائيات والبسطات والباعة المتجولين من الشوارع الرئيسية بشكل نهائي لما تسببه من ازدحامات مرورية وإعاقة لأعمال النظافة المستمرة في الشوارع وتشويه للمنظر العام.

وذكر  جمعان أن من أولويات قيادة السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء، العمل بصورة عاجلة على تصحيح الأوضاع للمباني والمنشآت المخالفة وغير المرخصة في بنائها وتخالف المواصفات والشروط الفنية والتي زاد انتشارها مؤخرا لما لذلك من آثار سلبية في تشويه المخطط العام " المستر بلان " لمدينة صنعاء.

وأكد أن قيادة السلطة المحلية لن تتهاون أو تسمح باستمرار مظاهر الفوضى والعشوائية التي تتمثل في وجود بعض البسطات التي تمتد من خمسة إلى 10 أمتار على الرصيف الرئيسي و يصل بعضها إلى منتصف الشارع .

وحث أمين محلي العاصمة  قطاع الأشغال والمشاريع و مدراء عموم مديريات الأمانة ، على الاضطلاع بمسئولياتهم وواجباتهم في المتابعة المستمرة لسير أعمال النظافة ورفع المخلفات والعشوائيات وتحقيق الانضباط العام في الشارع  ، وتلافي جوانب القصور في الأداء.

ولفت إلى أن السلطة المحية بذلت جهوداً كبيرة  لمواصلة تسيير الأمور وفقاً للإمكانيات المتاحة و بما يضمن تحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي للمواطنين من خلال الاستمرار في توفير الخدمات الأساسية والضرورية لسكان العاصمة.
سبأ
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