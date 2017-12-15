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آخر تحديث: الجمعة، 15 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:53:58ص
طيران العدوان يشن أكثر من 50 غارة و استشهاد 23 مواطناً في تعز وصعدة
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 50 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد 23 مواطناً خلال الساعات الماضية.
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طيران العدوان يشن أكثر من 50 غارة و استشهاد 23 مواطناً في تعز وصعدة
[15/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 50 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد 23 مواطناً خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 12 مواطناً بغارات طيران العدوان التي استهدفت الجسر الرابط بين البرح ومقبنة وحيس والمناطق المجاورة، كما شن الطيران أربع غارات شرق موزع بمحافظة تعز إحداها استهدفت سيارة مواطن.

وذكر المصدر أن ثمانية مواطنين بينهم امرأتان وطفل وثلاثة مسعفين استشهدوا جراء الغارات على منطقة الشومية في مديرية غمر  بمحافظة صعدة، واستشهد ثلاثة مواطنين في الطريق العام بمنطقة القد في مديرية رازح إثر ثلاث غارات لطيران العدوان.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة سوار الأسفل بمديرية رازح وغارة على مديرية باقم و16 غارة على منطقة خليقا بمديرية كتاف فيما استهدف طيران الأباتشي المنطقة نفسها بأربعين صاروخاً.

وشن طيران العدوان ثماني غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء وغارة على بحرة بالنجد في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن أيضاً ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على قرية حامضة في جيزان، وأطلق طيران الأباتشي 12 صاروخاً على الحثيرة.
سبأ
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